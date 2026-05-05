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martedì 5 maggio 2026
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Arsenal in finale di Champions League: data, orario e come vederla

Gli inglesi hanno eliminato l'Atletico Madrid in semifinale, staccando così il pass per Budapest dove sfideranno una tra Psg e Bayern Monaco: i dettagli
3 min
TagsChampions LeagueArsenalFinale

ROMA - È l'Arsenal la prima squadra a raggiungere la finale della Champions League 2025/26, dove attende ora una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco pronte a sfidarsi domani (mercoledì 6 maggio, ore 21) in Baviera dopo lo spettacolare 5-4 con cui i parigini campioni in carica hanno vinto il primo round al 'Parco dei Principi'.

L'Arsenal si prende la finale: quando e a che ora si gioca

Il pass è stato conquistato dagli inglesi grazie al successo ottenuto a Londra contro l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone nella semifinale di ritorno (dopo l'1-1 del 'Metropolitano'), che ha spalancato alla squadra di Mikel Arteta le porte per la finale in programma sabato 30 maggio (ore 18), quando si concluderà la 71ª edizione della massima competizione europea per club.

 

 

Champions League, quale stadio ospiterà la finale

La finale andrà in scena in Ungheria, sul prato della 'Puskas Arena' di Budapest intitolata al leggendarrio fuoriclasse magiaro, tre volte vincitore della 'vecchia' Coppa dei Campioni con il Real Madrid, Un impianto da 67.000 posti a sedere, che è stato inaugurato il 15 novembre 20119 ed evoca ricordi dolorosi ai tifosi della Roma. È in questo stadio infatti che nel maggio 2023 i giallorossi di José Mourinho furono beffati ai calci di rigore dal Siviglia e videro sfumare sul più bello la possibilità di vincere l'Europa League.

Dove vedere la finale di Champions in tv e in streaming

La finale della Champions League 2025/26, che vedrà l'Arsenal affrontare a Budapest una tra Psg e Bayern Monaco, sarà trasmessa in diretta tv su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. Attesa poi l'ufficializzazione della possibile diretta in chiaro (come accadde lo scorso anno per Inter-Psg andata in onda su TV8).

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