Arsenal-Atletico Madrid diretta Champions League: segui la semifinale di ritorno LIVE

Big match stellare tra Arsenal e Atletico Madrid, che vale l'accesso alla finale della Champions League . Si riparte dall'1-1 della gara d'andata, con le reti di Alvarez e Gyokeres al Metropolitano di una settimana fa , per le squadre allenate da Arteta e Simeone. I padroni di casa sono imbattuti contro i colchoneros nella massima competiione europea: solo Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri sono rimasti invitti nelle loro prime tre sfide contro Diego Simeone. Gli spagnoli inoltre hanno perso sei delle ultime sette trasferte contro squadre inglesi in Champions, incluse tutte le ultime quattro. La sconfitta all'Emirates Stadium di questa stagione (0-4 nell'ottobre 2025) rientra tra le loro sconfitte con il più ampio margine in Coppa dei Campioni/Champions League, a pari merito con altri cinque ko con quattro gol di scarto. Segui il pre e il post partita della sfida con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

20:57

Tutto pronto all'Emirates

Risuona l'Inno della Champions, le squadre scendono in campo

20:55

C'è un po' d'Italia

Calafiori da una parte, tornato titolare in difesa sulla sinistra; Ruggeri dall'altra, confermato sempre a sinistra dopo la gara d'andata (ma anche dopo aver fermato Lamine Yamal nella sfida con il Barcellona). Trovandosi su fasce opposte difficilmente si incroceranno stasera: e solo uno dei due andrà in finale

20:50

Quanti gol verranno segnati?

Basandosi sugli Expected Goals dei tiri subiti nello specchio (esclusi gli autogol), David Raya dell'Arsenal ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione (9.9: 13 gol subiti a fronte di 22.9 xGOT), oltre ad aver mantenuto la porta inviolata più volte di chiunque altro nello stesso periodo (14). In caso di pareggio al 90' si andrebbe ai supplementari e, se dovesse permanere il pari, ai rigori.

20:45

Quanto vale la qualificazione in Champions League e quanto hanno guadagnato Napoli, Inter e Juve quest'anno

Dopo la 35esima giornata del campionato di Serie A, la lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è più aperta che mai. L'Inter è già Campione d'Italia, il Napoli si sta avvicinando sempre di più all'obiettivo, mentre Milan e Juve hanno rimesso tutto in bilico. I rossoneri hanno pareggiato contro il Sassuolo mentre la squadra di Spalletti ha pareggiato allo Stadium contro il Verona proprio quando aveva l'occasione di agganciare il terzo posto, Due stop che hanno favorito le inseguitrici, Roma e Como: i giallorossi si sono riportati a -1 dalla Juve, quarta, mentre il Como a -3. Una lotta accesa che non vale solamente un posto nella League Phase 2026/2027, ma anche un importante premio economico...

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20:40

Volata Champions, cosa cambia dopo Roma-Fiorentina: la situazione e le possibili combinazioni

Con il netto successo della Roma contro la Fiorentina, si chiude la 35ª giornata di Serie A e si ricompone il mosaico della corsa ad un posto in Champions League, che dopo i risultati del week end assume i connotati di una vera e propria volata lunga 270 minuti. Ecco come si configura la situazione e le possibili combinazioni in questo rush finale...

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20:35

L'algoritmo svela la finale di Champions League: quali squadre hanno la percentuale più alta di affrontarsi

Quale sarà la sfida di Budapest? Ecco le possibili formazioni che si sfideranno nella fase conclusiva del torneo per Football Meets Data

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20:30

Declan Rice MVP

Oltre ad aver completato il maggior numero di passaggi (83), Declan Rice dell'Arsenal è stato il migliore nella gara di andata per line-breaking passes (12) e movimenti palla al piede in avanti di almeno cinque metri (12). In particolare, Rice ha disputato due gare a eliminazione diretta con almeno 10 line-breaking passes e almeno 10 movimenti palla al piede in avanti in questa edizione (in trasferta contro Bayer Leverkusen e Atletico Madrid); l'unico centrocampista con più gare collezionate del genere nella fase a eliminazione diretta in questa stagione è Vitinha (3).

20:25

Alvarez fa gol/assist ogni 80'

Julián Alvarez dell'Atletico Madrid ha una media di un gol o un assist ogni 80 minuti nella sua carriera in UEFA Champions League (34 partecipazioni in 2710 minuti: 25 gol, 9 assist). Tra gli attaccanti con 20 o più coinvolgimenti in gol nella competizione, solo Erling Haaland (74) vanta una media migliore. Oltre ad aver partecipato a 14 gol in 14 partite di UEFA Champions League in questa stagione (10 gol, 4 assist), Julián Álvarez dell'Atletico Madrid guida la classifica in questa edizione per pressioni ad alta intensità (899). L'argentino, infatti, è il giocatore che ha contribuito alla percentuale maggiore di pressioni ad alta intensità della propria squadra nella competizione in questa stagione (16.1% - 899 su 5573).

20:16

Gunners in cerca del 14° risultato utile

L'Arsenal ha perso solo due delle ultime 23 partite di UEFA Champions League (17V, 4N), entrambe contro i campioni in carica del PSG (entrambe le semifinali della scorsa stagione). I Gunners sono ancora imbattuti nell'edizione attuale (13 gare - 10V, 3N) e potrebbero arrivare a 14 partite consecutive senza sconfitta per la prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.

20:10

Il dato che preoccupa Simeone

Non avendo vinto nei due confronti stagionali contro l'Arsenal (1 pareggio, 1 sconfitta), l'Atletico Madrid potrebbe non ottenere alcun successo in almeno tre sfide stagionali contro una singola avversaria per la prima volta dal 2022/23, contro il Real Madrid (1 pareggio, 2 sconfitte).

20:06

Arsenal, le scelte definitive per Arteta

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

20:00

Atletico Madrid, la formazione ufficiale di Simeone

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. Simeone

19:50

Gyökeres punta Mané

Viktor Gyökeres dell'Arsenal potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare in entrambe le semifinali di UEFA Champions League con una squadra di Premier League, dopo Sadio Mané con il Liverpool (2021/22 contro il Villarreal e 2017/18 contro la Roma) e Riyad Mahrez con il Manchester City (2020/21 contro il PSG).

19:40

Griezmann cerca il gol

Griezmann spera di poter essere decisivo in una semifinale europea contro l'Arsenal ancora una volta, dopo aver segnato il gol del pareggio per l'Atleti nell'1-1 dell'andata di Europa League nell'aprile 2018, e aver poi fornito l'assist per il gol della vittoria di Diego Costa nella gara di ritorno a Madrid sette giorni dopo.

19:33

I Gunners cercano la prima finale

L'Arsenal punta a raggiungere la sua prima finale di UEFA Champions League dal 2006; nel caso ci riuscisse, si tratterebbe dell'attesa più lunga tra due finali di Coppa dei Campioni/Champions League per una squadra nella competizione dall'Atletico Madrid nel 2014 (40 anni), e la più lunga per una formazione inglese dal Liverpool nel 2005 (20 anni anche in tal caso).