Osimhen non convocato dalla Nigeria, il ct: "Forse cambierà squadra"

15 gol e 5 assist in 22 partite per Victor Osimhen nel massimo campionato turco, mentre in Champions League ha messo a referto 7 reti e 3 assist in 10 gare. E in conferenza stampa, a pochi passi dalle amichevoli con Polonia e Portogallo, il ct della nazionale nigeriana, Eric Chelle, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non convocare il classe '98: "Avremo due assenze di un certo peso, perché Osimhen forse cambierà squadra, quindi ho preferito che rimanesse a casa perché se giocasse non sarebbe al 100%. Poi mancherà anche Lookman".

Osimhen, la risposta su Instagram: "Le parole di Chelle sono state decontestualizzate e ingigantite"

Non si è fatta attendere la risposta di Victor Osimhen sui suoi canali social ufficiali, dopo voci e polemiche: "Ho appena messo giù il telefono col Mister Eric Chelle, riguardo i suoi commenti su di me nella sua ultima intervista. Purtroppo le sue parole sono state decontestualizzate e ingigantite. Ha grande rispetto per il Galatasaray, segue la maggior parte delle nostre partite e non ha mai voluto creare nessuna controversia. Ho apprezzato la coversazione, l'opportunità di rappresentare sempre il mio Paese e guardo avanti per continuare a lavorare con lui. Lui è un grande allenatore che rispetto tanto, chiedo gentilmente di non dare peso alle speculazioni che circolano. Grazie per il vostro grande supporto", ha scritto l'ex Napoli nelle sue Instagram Stories.