Osimhen non convocato dalla Nigeria, il ct: "Forse cambierà squadra..."
Tra campo e mercato. Victor Osimhen, reduce da una stagione tra luci ed ombre con la maglia del Galatasaray, non è stato convocato dalla Nigeria del ct Eric Chelle. Alla base della decisione del commissario tecnico della selezione africana, però, ci sarebbero anche motivi legati al futuro dell'ex attaccante del Napoli.
Osimhen non convocato dalla Nigeria, il ct: "Forse cambierà squadra"
15 gol e 5 assist in 22 partite per Victor Osimhen nel massimo campionato turco, mentre in Champions League ha messo a referto 7 reti e 3 assist in 10 gare. E in conferenza stampa, a pochi passi dalle amichevoli con Polonia e Portogallo, il ct della nazionale nigeriana, Eric Chelle, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non convocare il classe '98: "Avremo due assenze di un certo peso, perché Osimhen forse cambierà squadra, quindi ho preferito che rimanesse a casa perché se giocasse non sarebbe al 100%. Poi mancherà anche Lookman".
Osimhen, la risposta su Instagram: "Le parole di Chelle sono state decontestualizzate e ingigantite"
Non si è fatta attendere la risposta di Victor Osimhen sui suoi canali social ufficiali, dopo voci e polemiche: "Ho appena messo giù il telefono col Mister Eric Chelle, riguardo i suoi commenti su di me nella sua ultima intervista. Purtroppo le sue parole sono state decontestualizzate e ingigantite. Ha grande rispetto per il Galatasaray, segue la maggior parte delle nostre partite e non ha mai voluto creare nessuna controversia. Ho apprezzato la coversazione, l'opportunità di rappresentare sempre il mio Paese e guardo avanti per continuare a lavorare con lui. Lui è un grande allenatore che rispetto tanto, chiedo gentilmente di non dare peso alle speculazioni che circolano. Grazie per il vostro grande supporto", ha scritto l'ex Napoli nelle sue Instagram Stories.