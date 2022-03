Bundesliga, Leverkusen ko in casa: il Colonia vince 1-0

LEVERKUSEN (Germania) - Il Colonia ringrazia il gol Schindler al 67' e batte 1-0 il Bayer Leverkusen nel match della Bay Arena valido per la 26ª giornata di Bundesliga. Il centrocampista 28enne di Baumgart, subentrato a Skhiri solo tre minuti prima, sfrutta al meglio un assist di Ljubicic in area per battere Hradecky con un preciso piatto destro al volo, consentendo ai suoi di superare il classifica l'Union Berlino e guadagnare la settima posizione. Resta invece al terzo posto la squadra di Seoane, che però vede avvicinarsi pericolosamente il Friburgo, sotto solo di un punto.