Bundesliga, Lipsia show: poker al Dortmund e messaggio all'Atalanta

DORTMUND (Germania) - Il Lipsia piazza il colpo del 28° turno di Bundesliga passando per 4-1 in casa del Dortmund. Una vittoria importante per la formazione di Tedesco che si prende il quarto posto in solitaria a 51 punti, frenando la rincorsa di Rose al Bayern tornato a +6. Partono meglio i padroni di casa, ma alla prima occasione utile gli ospiti timbrano con un gioiello di Laimer al 21'. Al 30' il centrocampista austriaco si ripete con un destro dal limite che viene deviato e beffa Kobel, dall'altra parte reclamano per un calcio di rigore i gialloneri, ma all'intervallo è 0-2. Nella ripresa la reazione di Haaland e compagni non arriva e al 58' Nkunku concretizza un'ottima azione corale che vale il tris. all '85' Malen accorcia, ma nel giro di due minuto Dani Olmo cala il poker e ristabilisce le distanze. Questo il biglietto da visita del Lipsia in vista dell'andata dei quarti di Europa League contro l'Atalanta di Gasperini.