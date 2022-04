La tripletta di Haaland non basta al Dortmund. Ko anche il Bayern, poker Colonia

Gol ed emozioni nella 32ª giornata di Bundesliga, con il Bayern Monaco campione di Germania che cade in casa del Mainz. Finisce 3-1 per i biancorossi: in gol Burkardt, Niakhate e Barreiro. Ai bavaresi non basta il 34° centro stagionale di Lewandowski. Nel giorno della morte del suo agente Mino Raiola, Erving Haaland sigla una tripletta che non basta al Borussia Dortmund per evitare la sconfitta casalinga con il Bochum. Finisce 4-3 per gli ospiti: decisivo il rigore all'85' del serbo Pantovic.