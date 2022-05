Bayern nella bufera per una festa a Ibiza dopo il ko con il Mainz

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Già matematicamente campione di Germania per la decima volta consecutiva, il Bayern Monaco non trova pace nonostante il titolo vinto. Alcuni giocatori bavaresi sono finiti nella bufera per una mini vacanza alle Baleari nonostante la sconfitta di sabato scorso in Bundesliga, contro il Mainz, che si è imposto per 3-1. Il ko infatti non ha fermato buona parte della rosa di Nagelsmann, che è volata a festeggiare a Ibiza, dove rimarrà fino a martedì, quando riprenderanno gli allenamenti, secondo quanto scrive la Bild. A Monaco sono rimasti in pochi, tra i quali capitan Neuer.