De Ligt secondo acquisto più costoso nella storia del Bayern Monaco: la classifica

L'acquisto, da parte del Bayern Monaco , di Matthijs de Ligt per 67 milioni di euro più 10 di bonuns, è il secondo trasferimento più costoso nella storia del club bavarese.

I tre più costosi di sempre: Lucas Hernandez sul podio, Sané terzo

Il premio come acquisto più costoso di tutti i tempo va al francese Campione del Mondo in carica Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, arrivato al Bayern Monaco per 80 milioni di euro nel 2019.

Al tempo sulla cresta dell'onda, il francese ha rispettato in parte le enormi attese su di lui. De Ligt è secondo con i suoi 77 milioni di euro complessivi, ma si piazza comunque davanti a Leroy Sané, arrivato dal Manchester City per 60 milioni e che si è subito dimostrato un grande acquisto nella sua prima stagione all'Allianz Arena.

Gli altri più pagati di sempre: alcuni flop, altri ormai spariti

Diciamo che in questo senso il Bayern Monaco avrebbe potuto fare meglio, dal momento che a volte ha speso davvero tanto per giocatori che poi non si sono rivelati così decisivi.

Al quarto posto dei più pagati di sempre, per esempio, c'è Dayot Upamecano, pagato 44,2 milioni di euro. Oppure anche Corentin Tolisso, arrivato nel 2017 dal Lione per 41,5 milioni e mai davvero impostosi in Bundesliga.

Molto sfortunato invece Javi Martinez, arrivato dall'Athletic e subito diventato parte fondamentale del club di Monaco. Tuttavia, gravissimi infortuni lo hanno relegato in fondo alle gerarchie, prima di rescindere il contratto nel 2021.

Con i suoi 39,2 milioni di euro anche Arturo Vidal è presente in questa classifica, poi Gotze (37 milioni), Hummels (35 milioni) e Pavard (35 milioni).

L'ultimo nella classifica stilata da Mundo Deportivo è Renato Sanches, pagato ben 35 milioni nel 2016 (quando di anni ne aveva 19, dopo un grande Europeo) e rimasto forse una delle più grandi delusioni dell'Allianz Arena nel recente passato. Vedremo se sarà in grado di rilanciarsi, rimanendo in Francia o andando altrove.