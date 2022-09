Union Berlino in vetta alla Bundesliga, battuto anche il Wolfsburg

BERLINO (Germania) - Continua a stupire l'Union Berlino in Bundesliga che resta imbattuta in vetta al campionato. 2-0 casalingo ai danni del Wolfsburg da parte dei ragazzi di Fischer che vincono grazie alle reti di Siebatcheu e Becker tutte e due nella ripresa. Niente da fare per i lupi che non si schiodano dal penultimo posto con 5 punti. Insegue i berlinesi il Borussia Dortmund, a distanza di un punto, davanti a Hoffenheim e Friburgo che nello scontro diretto odierno non vanno oltre lo 0-0. Termina invece 1-1 tra Bochum e Colonia.