De Ligt critica ancora la Juve: “Bayern più competitivo per vincere la Champions”

Il Bayern Monaco non sta vivendo un buon momento in Bundesliga, ma l'olandese De Ligt sembra ancora distratto e voglioso di criticare la sua ex, ossia la Juve. All'olandese Nos, il difensore infatti va giù duro contro i bianconeri: “La Juve è un'ottima squadra, penso solo che il Bayern Monaco abbia tutto in termini di giocatori e di ambizione per vincere la Champions. Ho avuto la sensazione che alla Juve ci fossero un po' meno”.

De Ligt: “Bayern Monaco più vicino a filosofia Van Gal” Guardando invece alla Nazionale, De Ligt dice: “Il Bayern è più vicino alla filosofia del commissario tecnico, di Van Gal”. Insomma, se si dovrà scegliere tra lui e de Vrij per i Mondiali, lancia volentieri il sasso senza nascondere la mano. Eppure, in Baviera, De Ligt soprattutto all'inizio non è stato schierato spesso titolare: “Non sono affatto preoccupato. Ho giocato poco nelle prime tre partite perché sono arrivato in ritardo all'allenamento. Questo è tutto ciò che mi hanno detto la prima settimana”. La situazione poi è andata migliorando: “Ho giocato tutte le sei delle ultime otto partite. Quindi sono davvero molto soddisfatto del mio impiego e di come sono andati i primi due mesi”.