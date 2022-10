Bundesliga, tra Hertha Berlino e Hoffenheim finisce 1-1

Finisce 1-1 il match di Bundesliga tra Hertha Berlino e Hoffenheim. Succede tutto nella prima frazione di gioco con gli ospiti che passano avanti al 25' con Kramaric. La reazione dei padroni di casa, però, c'è e si concretizza a pochi minuti dal duplice fischio quando Lukebakio trafigge Baumann e fa 1-1. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Breitenreiter dopo lo 0-0 tra le mura amiche contro il Friburgo (0-0) prima della pausa per le nazionali. L'Hoffenheim sale così a 14 punti in classifica e fallisce il doppio sorpasso su Bayern Monaco e Borussia Dortmund, entrambe a quota 15. Per la squadra di Schwarz si tratta invece del terzo pareggio consecutivo dopo quelli contro Bayer Leverkusen (2-2) e Magonza (1-1).