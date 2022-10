Borussia, che rimonta al Bayern: da 0-2 a 2-2 nel finale

DORTMUND (GERMANIA) - Rocambolesco 2-2 nel big match della nona giornata della Bundesliga tra Borsussia Dortmund e Bayern Monaco . Bavaresi in doppio vantaggio con Goretzka (33') e Sané (53'), poi nei minuti finali la rimonta dei gialloneri con Moukoko (74') e Modeste (95'). Per il Bayern, avversario dell'Inter in Champions League, anche un doppio giallo a Coman al 90'. Con questo pareggio sia la formazione di Terzic e Nagelsmann si portano a quota 16 punti.

Negli altri match di giornata, dopo la vittoria del Werder Brema nell'anticipo sul campo dell'Hoffenheim (1-2), fa rumore la netta sconfitta per 3-0 incassata dall'Eintracht Francoforte sul campo del fanalino di coda Bochum (al primo successo in campionato): a decidere il match le reti di Hofmann e Forster, oltre all'autogol di Ndicka. Gumny risponde a Gerhardt nell'1-1 tra Augsburg e Wolfsburg. Stesso risultato tra Mainz e Lipsia: apre Ingvartsen per i padroni di casa al 4', pari degli ospiti con Nkunku all'80'. Infine, aspettando gli ultimi posticipi, c'è il poker casalingo (4-0) del Bayer Leverkusen contro lo Schalke 04: in gol Frimpong (doppietta), Diaby e Paulinho.

