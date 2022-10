Bundesliga, tris e terzo posto per l'Hoffenheim: Schalke 04 nei guai

Hoffenheim, pratica risolta nel primo tempo

L'Hoffenheim la chiude già nel primo tempo con un gol in apertura e uno in chiusura di frazione. Dopo 11' minuti è Skov a sbloccare il match dal dischetto, trasformando un rigore concesso per fallo di Greiml. In pieno recupero arriva la rete del raddoppio con Dabbur, dopo un bello scambio con Rutter.

Ancora Skov per il tris e il terzo posto

Le speranze di rimonta dello Schalke svaniscono dopo neanche un quarto d'ora della ripresa, quando il signor Badstubner, dopo essere stato richiamato dal Var, concede un nuovo rigore all'Hoffenheim, ancora trasformato con freddezza da Skov, che firma la sua doppietta dal dischetto, calando il tris per gli ospiti che chiude il match.

