Bundesliga, l'Eintracht travolge il Leverkusen. Ok Lipsia, Stoccarda e Mainz

FRANCOFORTE (GERMANIA) - L'Eintracht Francoforte batte nettamente il Bayer Leverkusen 5-1, e supera momentaneamente in classifica il Bayern Monaco, raggiungendo l'Hoffenheim a quota 17 punti. Gli uomini di Glasner si impongono grazie alla doppietta di Kamada e ai gol di Kolo Muani, Lindstrom e Alario. Per il Leverkusen rete della bandiera di Hincapie. Il Borussia Monchengladbach pareggia 2-2 sul campo del Wolfsburg e resta a sedici punti in classifica. Vittorie anche per il Mainz (2-0 sul campo del Werder Brema) e dello Stoccarda, che batte senza problemi il Bochum 4-1 (gol di Ahamada, Endo e doppietta di Silas Katomba Myumpa). Il Lipsia, con un pizzico di sofferenza nel finale, batte l'Herta Berlino: dopo aver chiuso 3-0 il primo tempo, i padroni di casa subiscono le reti di Lukebakio e Jovetic e soffrono fino allo scadere.