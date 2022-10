Bundesliga, l'Union Berlino non si ferma. Il Bayern torna in scia

BERLINO (Germania) - L'Union Berlino resta in vetta alla Bundesliga. I capitolini superano 2-0 il Borussia Dortmund con la doppietta di Haberer e conservano il comando della classifica, ora davanti al Bayern, che travolge il Friburgo per 5-0 con le reti di Gnabry, Choupo Moteng, Mané. Sané e Sabitzer. Nel primo posticipo domenicale della decima di Bundesliga, il Colonia piega 3-2 l’Augsburg e lo stacca di tre punti in classifica, salendo a quota 16, momentaneamente in compagnia del Dortmund e del Monchengladbach.