Bundesliga, al Gladbach il "derby" tra Borussia contro il Dortmund

MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) - Nell'anticipo della 15ª giornata di Bundesliga, successo per 4-2 del Moenchengladbach contro il Dortmund nel "derby" tra Borussia . Un successo che consente alla squadra di Farke di avvicinarsi in classifica a quella "zona europea", ancora occupata oggi dalla formazione di Terzic.

Primo tempo al fulmicotone, poi il sigillo di Kone

Il match si decide nel corso di un primo tempo pirotecnico, con Hofmann che porta in vantaggio i padroni di casa dopo soli 4'. Al 19' il pari ospite del talentino Brandt. Poi l'uno-due firmato da Bensebaini e Thuram, che tra il 26' e il 31' indirizzano il match, prima del gol al 40' di Schlotterbeck, che accorcia le distanze. Nella ripresa è Kone ad autografare la vittoria del Moenchengladbach. Grande protagonista proprio l'autore del momentaneo pari Hofmann, che poi fornisce anche gli assist per le reti di Bensebaini e Kone, prendendosi la palma del migliore in campo.

Moenchengladbach-Dortmund 4-2, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica