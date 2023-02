Bundesliga, disastro Bayern Monaco: rosso e ko, può perdere la vetta

GERMANIA - Nella 21ª giornata di Bundesliga sorprende la vittoria del Borussia Moenchengladbach in casa contro il Bayern Monaco, ko 3-2 e in dieci dall'8' per il rosso a Upamecano. La sconfitta della squadra di Nagelsmann regala l'occasione del sorpasso in vetta all'Union Berlino e dell'aggancio al Borussia Dortmund. Decisivi i gol di Sindl, Hofmann e Thuram, mentre per i bavaresi non bastano i guizzi di Choupo-Moting e Tel.