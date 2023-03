È il Borussia Dortmund l'anti-Bayern: segna Emre Can, Lipsia ko

DORTMUND (GERMANIA) - Nell'anticipo della 23ª giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund stende 2-1 il Lipsia con i gol di Reus (rigore) e dell'ex Juve Emre Can e si candida ad essere fino alla fine l'anti-Bayern Monaco. I gialloneri vincono lo scontro diretto con il Lipsia, che resta staccato al quarto posto a 42 punti, e salgono in vetta a 49 punti a +3 sui bavaresi. Inutile la rete di Forsberg per gli ospiti.