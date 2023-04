"Clamoroso al Bayern Monaco: Mané rischia il licenziamento"

Sadio Mané è ufficialmente sospeso. Questa la decisione del Bayern Monaco che con un comunicato ha reso noto che il calciatore non sarà tra i convocati in vista della gara contro l'Hoffenheim a seguito del pugno rifilato al compagno di squadra Leroy Sané al termine del match di Champions League contro il Manchester City.

Il comunicato

"Sadio Mané non sarà tra i convocati dell'FC Bayern per la partita casalinga contro l'Hoffenheim 1899 di sabato prossimo. Il motivo è la cattiva condotta di Mané dopo la partita di Champions League del Bayern contro il Manchester City. Inoltre, Mané riceverà una multa", si legge sul sito ufficiale del club.

Dalla multa al licenziamento: cosa rischia il senegalese

Il calciatore quindi oltre alla sospensione riceverà anche una multa. Come riportato dalla Bild però le conseguenze potrebbero essere anche peggiori. Il quotidiano tedesco ha interpellato sul caso l'avvocato Oliver Allesch secondo il quale ci sarebbero gli estremi per il licenziamento del giocatore da parte del club. Ipotesi che per ora non sembrerebbe essere nelle intenzioni della società.