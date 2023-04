Mané, pugni in faccia a Sané: rissa e sangue negli spogliatoi dopo il ko Champions

MANCHESTER - Sané e Mané si sarebbero picchiati nello spogliatoio dopo il ko per 3-0 incassato dal Bayern Monaco in Champions League contro il Manchester City. È questa l'indiscrezione che arriva dalla Germania e che sta rimbalzando un po' ovunque, accendendo il dibattito anche sui social. Le prime scintille sarebbero nate in campo, poi a fine gara negli spogliatoi s'è accesa la violenta lite.