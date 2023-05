Dortmund, Bundesliga ad un passo: vittoria sull'Augusta e sorpasso in vetta

Ad una giornata dalla fine del campionato tedesco, il Borussia Dortmund scavalca in testa il Bayern Monaco. Gli uomini di Terzic si sono imposti 3-0 sul campo dell'Augusta grazie alla doppietta di Haller e al gol di Brandt. Un successo che permette al Dortmund di raggiungere 70 punti in classifica, a più due dai rivali del Bayern, battuti ieri in casa dal Lipsia. Nel prossimo turno si deciderà tutto. I gialloneri ospiteranno il Mainz, mentre il Bayern chiuderà il campionato a Colonia.