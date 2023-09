Bundesliga: Union Berlino ko, Bonucci resta ancora a guardare

WOLFSBURG (GERMANIA) - Secondo ko di fila per l'Union Berlino di Leonardo Bonucci, che dopo le schermaglie dialettiche dei giorni scorsi con la Juve e Allegri resta ancora a guardare. Solo panchina per l'ex capitano bianconero nel match della 4ª giornata di Bundesliga perso sul campo del Wolfsburg: dopo il gol in avvio di Wind (12') i berlinesi trovano il pari con Gosens (28') ma è l'altro ex atalantino Maehle a firmare immediatamente il nuovo sorpasso (30'), che porta i padroni di casa a -1 dalla vetta occupata da Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.