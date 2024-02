Bundesliga, vincono Bayern Monaco e Leverkusen. Tris Stoccarda

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Nella 20ª giornata di Bundesliga spiccano i successi delle prime due della classe. Il Bayern Monaco supera 3-1 in rimonta il Borussia Moenchengladbach : Elvedi gela l' Allianz Arena al 25' ma Pavlovic riequilibra le sorti del match al tramonto del primo tempo. Nella ripresa il Bayern alza il ritmo e completa la rimonta con il solito Kane (24 gol in 20 presenze stagionali). Chiude i conti l' ex Juve De Ligt all'86' per il 3-1 finale. Tuchel sale a quota 50, a -2 dal Bayer Leverkusen , corsaro 2-0 a Darmstadt : la doppietta di Tella (33' e 52') lancia la squadra di Xabi Alonso che si presenterà allo scontro diretto contro il Bayern (sabato 10 febbraio, ore 18:30, alla ' BayArena ') da prima in classifica.

Dietro a Leverkusen e Bayern Monaco, c'è lo Stoccarda. La squadra di Hoeness stacca il Borussia Dortmund fermato ieri dall'Heidenheim e vola al terzo posto solitario (a quota 40 punti) grazie al successo per 3-1 sul campo del Friburgo: decisive le reti di Undav (3'), Fuhrich (7') e Mittelstadt (74'); ai padroni di casa non basta invece l'acuto di Kubler su assist dell'azzurro Grifo. Il gol di Ducksch all'alba del match (2') dà al Werder Brema i tre punti sul campo del Mainz (ultimo a 11 punti in coabitazione col Darmstadt ma con una partita da recuperare). Termina in pareggio (1-1) la sfida tra Bochum e Augusta: Broschinski (33') illude i padroni di casa, beffati dal calcio di rigore di Demirovic in pieno recupero (91'). Fa festa il Colonia sull’Eintracht Francoforte. Finisce 2-0 con i gol tutti nel secondo tempo. Segna prima Alidou, poi Thielmann. Per gli ospiti pure due espulsioni: Nkounkou e Tuta entrambi per doppio giallo. L’Eintracht chiude in nove e con zero punti in tasca. Fallita così l’occasione per avvicinare la zona Champions. Per il Colonia invece, i tre punti di oggi sono importantissimi per allontanare gli ultimi due posti della classifica.

