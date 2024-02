Bundesliga: il Lipsia batte l'Union Berlino e 'vede' la zona Champions

LIPSIA (GERMANIA) - Missione compiuta per il Lipsia che tra le mura amiche della 'Red Bull Arena', nell'ultima partita della 20ª giornata di Bundesliga, ha battuto 2-0 l'Union Berlino. Inizio di gara in discesa per i padroni di casa che all'11' passano in vantaggio con il gol di Openda. Nella ripresa, dopo tre minuti, Sesko raddoppia il vantaggio. L'Union Berlino non riesce a reagire e al 73' resta anche in dieci per l'espulsione di Trimmer. Vittoria importante per il Lipsia che è quinto in classifica e ora 'vede' la zona Champions, a un solo punto di distanza dal Borussia Dortmund (stoppato due giorni prima sullo 0-0 dall'Heidenheim).