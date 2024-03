Frimpong e Grimaldo fanno volare il Leverkusen: Xabi Alonso a +10 sul Bayern

COLONIA (GERMANIA) - Vittoria esterna pesantissima per il Bayer Leverkusen. Nel primo posticipo della 24ª giornata di Bundesliga, le 'Aspirine' superano 2-0 il Colonia al 'Rhein Energie Stadion', aumentano il vantaggio sul Bayern Monaco e ipotecano il titolo di campioni di Germania, il primo della loro storia. La squadra di Xabi Alonso sfrutta la superiorità numerica - espulso Thielmann al 14' del primo tempo - e sblocca il risultato al 38' con il gol di Frimpong su assist dell'ex Roma e Sampdoria Schick. Nella ripresa il Leverkusen preme sull'acceleratore e trova il raddoppio con Grimaldo al 73', al suo nono gol stagionale in campionato. Tre punti d'oro per il Bayer: a 10 giornate dalla fine, i rossoneri raggiungono quota 64 punti e aumentano a 10 le lunghezze di vantaggio sulla squadra di Tuchel, beffata a Friburgo. Sconfitta cocente invece per il Colonia, inchiodato al 16° e terzultimo posto a 17 punti.