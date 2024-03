Il Bayer Leverkusen vince ancora: Xabi Alonso a +10 sul Bayern Monaco

Il Bayer Leverkusen non si ferma più. Nella 26ª giornata delle Bundesliga la squadra di Xabi Alonso trova la settima vittoria consecutiva, battendo il Friburgo per 3-2 all'Europa-Park Stadion. Apre Wirtz, con risposta immediata di Doan. Poi Hlozek firma il 2-1 nel finale del primo tempo, mentre al 53' l'ex Roma Shick chiude la partita. Non basta il gol di Keitel, che accorcia le distanze. Con questa vittoria Xabi Alonso si porta a +10 sul Bayern Monaco in testa alla classifica.