Leverkusen, un giocatore a sorpresa: "Xabi Alonso resta? Che peccato"

Xabi Alonso ha annunciato nei giorni scorsi di voler restare al Bayer Leverkusen , ma c'è un giocatore del club tedesco che ha non reagito molto bene alla decisione del tecnico spagnolo. Stiamo parlando di Josip Stanisic, terzino croato in prestito dal Bayern Monaco .

Bayer Leverkusen, Stanisic: "Xabi Alonso? Peccato..."

Il classe 2000, infatti, a fine stagione tornerà alla base e si sarebbe aspettato di ritrovare il suo allenatore attuale in Baviera: "Sono felice che sia felice qui. Ma per me è un peccato, ovviamente. Certo, volevo un qualcosa di diverso. Ma è quello che è”.