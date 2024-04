Bayern, Kim travolto dalle polemiche: colpa dei sottotitoli di un videogioco

Kim senza pace al Bayern Monaco. Non solo in campo, dove il difensore non è finora riuscito a confermarsi sui livelli giganteggianti espressi a Napoli , ma anche sui social. Lo scorso giovedì sera il club tedesco ha caricato sul suo account Instagram, che vanta 41,7 milioni di follower , un video che avrebbe dovuto rendere felici i fan sudcoreani. Kim ha infatti pubblicizzato "eFootball" della Konami , con la quale il Bayern ha una partnership dal 2019.

Kim, volto per il marketing asiatico del Bayern Monaco

Come riportato dalla Bild, con l'inclusione di Kim, che è uno dei giocatori più importanti della sua nazionale con 61 presenze, il post pubblicitario avrebbe dovuto raggiungere il maggior numero possibile di fan dall'Asia e, soprattutto, dalla Corea del Sud. Il mercato è molto interessante per la Baviera in termini di internazionalizzazione e marketing e con Kim come volto pubblicitario più importante, nonostante la falsa partenza nella comunicazione, la squadra di professionisti del Bayern Monaco volerà in Corea del Sud in estate per un viaggio di lavoro.

Kim, il video promozionale rimosso dai canali del Bayern Monaco

Ma cosa è successo? I sottotitoli venivano visualizzati in giapponese e non in coreano. Dal punto di vista di molti utenti si tratta di un grosso passo falso perché da molti anni ci sono tensioni politiche tra Corea del Sud e Giappone. La sezione dei commenti si è riempita di messaggi di utenti arrabbiati subito dopo il caricamento del video. La Konami comunica principalmente in giapponese oltre all'inglese, ma la spiegazione non è bastata per evitare il putiferio online. Dopo circa un'ora la clip è scomparsa dal profilo del Bayern.