Bundesliga, Openda lancia il Lipsia: Heidenheim ko. Poker dell'Hoffenheim

Lipsia corsaro sul campo dell'Heidenheim

Importante successo esterno del Lipsia che si impone 2-1 alla 'Voith-Arena' contro l'Heidenheim. La squadra di Rose sblocca il punteggio al tramonto del primo tempo con Sesko (42') ma subisce il pareggio dei padroni di casa con Dovedan (69'). La rete decisiva per il Lipsia la firma Openda all'85' su assist di Simakan: una rete pesantissima che proietta i 'Roten-Bullen' al quarto posto solitario (59 punti) in attesa del Borussia Dortmund, distante 3 lunghezze e impegnato domani (21 aprile) con i neo-campioni del Bayer Leverkusen. L'Heidenheim rimane inchiodato al decimo posto, a 34 punti.

Heidenheim-Lipsia 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Stach condanna il M'Gladbach

Pirotecnico 4-3 dell'Hoffenheim contro il Borussia M'Gladbach: alla 'PreZero Arena', i padroni di casa conquistano una vittoria fondamentale e sognano la qualificazione alla prossima Conference League. La squadra di Matarazzo passa in vantaggio al 36' con Weghorst ma subisce il pareggio di Hack al 39'. Nella ripresa l'Hoffenheim vola sul 3-1 grazie alle reti di Promel (58') e Kabak (66'). Match ai titoli di coda? Tutt'altro: gli ospiti accorciano ancora con Hack (78') che firma la sua personale tripletta a un minuto dalla fine. Ci pensa poi Stach in pieno recupero (91') a far esplodere la 'PreZero Arena' e a lanciare i padroni di casa a quota 39 punti, in coabitazione con Augusta e Friburgo e in piena lotta per l'Europa. Il Borussia resta invece fermo a 31 punti.

Hoffenheim-Borussia M'Gladbach 4-3: cronaca, tabellino e statistiche

Vincono Darmstadt e Wolfsburg

Nelle altre due sfide di giornata, spicca il successo esterno del fanalino di coda Darmstadt (ora a 17 punti) sul campo del Colonia che resta penultimo a 22: gli ospiti passano al 'Rhein Energie Stadion' grazie alle reti di Klarer (57') e Vilhelmsson (90'). Vince anche il Wolfsburg che piega 1-0 il Bochum: alla 'Volkswagen Arena' decide il gol di Wind. Acuto salvezza dei padroni di casa che salgono a 31 punti; ospiti fermi a 27.

Colonia-Darmstadt 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Wolfsburg-Bochum 1-0: cronaca, tabellino e statistiche