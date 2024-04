Bundesliga, il Leverkusen salva l'imbattibilità e avvisa la Roma

LEVERKUSEN (GERMANIA) - La Roma è avvisata: questo Bayer Leverkusen non molla mai e giovedì prossimo, nell'andata delle semifinali di Europa League, si presenterà con un carico supplementare di entusiasmo, non bastasse la gioia infinita per il primo Meisterschale. La sfida della 31ª giornata di Bundesliga con lo Stoccarda è infatti una scarica di adrenalina che riaccende i campioni di Germania proprio a un passo dall'interrompere una striscia positiva lunga quasi un anno.

Undici mesi senza sconfitte

Era il 27 maggio del 1993 infatti, quando un paio di settimane dopo il ko con la Roma, la squadra di Xabi Alonso conosceva per l'ultima volta il sapore della sconfitta, prima di un'incredibile serie di risultati utili, che prosegue ancora. Dopo un primo tempo con poche emozioni, scosso solamente da una clamorosa palla gol fallita da Schick e nel finale dal primo di una serie di capannelli domati a fatica dal direttore di gara, il match si accende nella ripresa, con l'uno-due dello Stoccarda che colpisce al 47' con Fuhrich e dieci minuti più tardi con Undav. I detentori del Meisterschale non ci stanno e reagiscono in maniera veemente, accorciando le distanze al 62' con un affilato mancino di Adli. Poi è assedio alla porta ospite, con il portiere Nubel gran protagonista. Xabi Alonso getta nella mischia tutti i big e il Leverkusen completa la rimonta, trovando il pari all'ultimo assalto con Andrich, che al 97' salva l'imbattibilità.

Bayern, decide Kane

Negli altri match disputati nel pomeriggio, vince il Bayern Monaco, che piega l'Eintracht Francoforte per 2-1 grazie alla doppietta di Harry Kane. Crolla, invece, il Borussia Dortmund, travolto per 4-1 dal Lipsia e che vede allontanarsi il quarto posto. Boccata d'aria per Werder Brema, che sbanca il campo dell'Augsburg con un rotondo 3-0, e Wolfsburg, che passa 2-1 a Friburgo, che raggiungono lidi più tranquilli della classifica.