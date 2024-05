"Bayern, idea Kompany per la panchina. Contatti già partiti"

Nome nuovo per la panchina del Bayern Monaco . L'ultima idea per l'erede di Tuchel è Vincent Kompany , allenatore del Burnley . Secondo Sky Sport De, infatti, sono già partiti i primi contatti con l'ex centrale del Manchester City. Nei giorni scorsi Tuchel ha confermato il suo addio e da tempo il club tedesco è alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.

Da Garcia a De Zerbi, tutte le ipotesi per la panchina

Tanti i tecnici accostati al Bayern Monaco nel corso delle ultime settimane. In principio in lizza c'era Rangnick che, però, resterà alla guida dell'Austria. Pochi giorni fa, invece, il dirigente Max Eberl ha smentito De Zerbi. In passato accostati al Bayern anche, tra gli altri, Zidane e l'ex Napoli, Rudi Garcia. Ora spunta Kompany. In attesa di novità sull'erede di Tuchel.