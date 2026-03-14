LEVERKUSEN (GERMANIA) - Pomeriggio scoppiettante alla 'BayArena', teatro del big match tra il Leverkusen e il Bayern Monaco che si dividono la posta in palio - 1-1 il finale - ma quante emozioni. I padroni di casa passano in vantaggio al 6' ma vengono raggiunti al 26' dal gol del grande ex Tah, poi annullato per un tocco di mano del difensore centrale classe 1996. Primo tempo teso che si chiude con il rosso diretto a Nicolas Jackson (42'). Nella ripresa i bavaresi, nonostante l'inferiorità numerica, tornano in campo determinati e trovano il pareggio al 61' con Kane, entrato da pochi secondi in campo ma l'arbitro Dingert annulla per fallo di mano del bomber inglese. I campioni di Germania non mollano e trovano il gol dell'1-1 con Luis Diaz al 69', poi espulso nel finale (84') per doppia ammonizione. Il Bayer Leverkusen attacca a testa bassa e, al 93', segna il gol del 2-1 con Hofmann, poi cancellato dal Var per fuorigioco. Punto d'oro per la capolista che sale a quota 67 mentre il Bayer (ora a 45) non riesce ad agganciare il treno Champions League, ora distante due lunghezze.