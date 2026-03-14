Bundesliga, Diaz salva il Bayern: pari con il Leverkusen, il Dortmund vince e accorcia a -9
LEVERKUSEN (GERMANIA) - Pomeriggio scoppiettante alla 'BayArena', teatro del big match tra il Leverkusen e il Bayern Monaco che si dividono la posta in palio - 1-1 il finale - ma quante emozioni. I padroni di casa passano in vantaggio al 6' ma vengono raggiunti al 26' dal gol del grande ex Tah, poi annullato per un tocco di mano del difensore centrale classe 1996. Primo tempo teso che si chiude con il rosso diretto a Nicolas Jackson (42'). Nella ripresa i bavaresi, nonostante l'inferiorità numerica, tornano in campo determinati e trovano il pareggio al 61' con Kane, entrato da pochi secondi in campo ma l'arbitro Dingert annulla per fallo di mano del bomber inglese. I campioni di Germania non mollano e trovano il gol dell'1-1 con Luis Diaz al 69', poi espulso nel finale (84') per doppia ammonizione. Il Bayer Leverkusen attacca a testa bassa e, al 93', segna il gol del 2-1 con Hofmann, poi cancellato dal Var per fuorigioco. Punto d'oro per la capolista che sale a quota 67 mentre il Bayer (ora a 45) non riesce ad agganciare il treno Champions League, ora distante due lunghezze.
Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Il Dortmund va a -9 dal Bayern, in gol il baby azzurro Reggiani
A 9 punti di distacco dalla capolista Bayern c'è il solito Borussia Dortmund che regola 2-0 l'Augsburg (fermo a 31) e sale a quota 58, trascinato dagli acuti di Adeyemi (13') e, soprattutto, di Luca Reggiani, difensore romagnolo classe 2008, cresciuto nel Castelvetro e con un passato nelle giovanili del Sassuolo, che Niko Kovac aveva fatto esordire in Champions League nell'andata dei playoff contro l'Atalanta al Signal Iduna Park.
Borussia Dortmund-Augsburg 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
Pari Hoffenheim, vince l'Eintracht
Nelle altre sfide di giornata spicca la frenata dell'Hoffenheim, bloccato dal Wolsfburg sull'1-1: biancoverdi avanti al 65' con Koulierakis su assist dell'ex Inter Eriksen e raggiunti all'83' da Promel. La formazione di Sinsheim occupa il posto a 50 punti mentre il Wolfsburg resta al penultimo posto a quota 21. Tre punti d'oro anche per l'Eintracht Francoforte che consolida la settima posizione (38 punti) dopo la vittoria di misura (1-0) sul fanalino di coda Heidenheim (14): decisivo il gol di Kalimuendo al 53'. I rossoneri chiudono il match in dieci per il doppio giallo comminato a Koch (73').
Hoffenheim-Wolfsburg 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Eintracht Francoforte-Heidenheim 1-0: cronaca, tabellino e statistiche