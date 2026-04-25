Clamorosa rimonta del Bayern Monaco in Bundesliga: Magonza ribaltato. Colpo del Leverkusen con Schick 

Niente sconti. Nonostante il titolo della Bundesliga già festeggiato in largo anticipo, il Bayern Monaco continua a vincere. Stavolta in una maniera molto particolare. Il Magonza, infatti, all'intervallo conduceva con il punteggio di 3-0. Nella ripresa, però, la musica è cambiata da così anche perché Kompany ha mandato in campo Olise, Musiala e Kane, l'uomo che ha calato il poker. Tutti e tre sono andati a segno, anche se il là alla rimonta è stato dato dall'acuto di Jackson a inizio secondo tempo. Alla fine è entrato in archivio un clamoroso 4-3 a favore del Bayern Monaco.