Clamorosa rimonta del Bayern Monaco in Bundesliga: Magonza ribaltato. Colpo del Leverkusen con Schick
Niente sconti. Nonostante il titolo della Bundesliga già festeggiato in largo anticipo, il Bayern Monaco continua a vincere. Stavolta in una maniera molto particolare. Il Magonza, infatti, all'intervallo conduceva con il punteggio di 3-0. Nella ripresa, però, la musica è cambiata da così anche perché Kompany ha mandato in campo Olise, Musiala e Kane, l'uomo che ha calato il poker. Tutti e tre sono andati a segno, anche se il là alla rimonta è stato dato dall'acuto di Jackson a inizio secondo tempo. Alla fine è entrato in archivio un clamoroso 4-3 a favore del Bayern Monaco.
Magonza-Bayern Monaco 3-4: cronaca, tabellino e statistiche
Bundesliga, il Leverkusen insegue la Champions
La doppietta di Schick (primo gol su rigore) permette al Bayer Leverkusen di sbancare il campo del Colonia per 2-1: i tre punti servono per mettere pressione alla Stoccarda nella corsa alla Champions. Wolfsburg e Monchengladbach non vanno oltre lo 0-0, mentre Augusta e Francoforte impattano per 1-1. Resta ultimo l'Heidenheim ma vince contro il St. Pauli per 2-0, lasciando nei guai anche gli avversari, terzultimi in classifica.