MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Spettacolare 3-3 all' Allianz Arena tra i campioni di Germania del Bayern Monaco e il fanalino di coda Heidenheim . Nel testacoda della 32esima giornata di Bundesliga succede di tutto: gli ospiti passano al 22' con Zivzivadze e raddoppiano al 31' con Dinkci . Goretzka (in scadenza di contratto e nel mirino di diverse big della Serie A) dimezza lo svantaggio al 44', poi ristabilisce la parità al 57' firmando la sua personale doppietta . Al 76' gli ospiti rimettono la freccia, ancora con Zivzivadze (doppietta anche per il georgiano) ma, all'ultimo respiro, la squadra di Kompany riesce a trovare il pareggio grazie alla sfortunata autorete di Ramaj (100'). Il pari consente al Bayern , già campione, di salire a quota 83. Beffa atroce invece per l' Heidenheim che, con il pareggio, resta ultimo a 23 punti, a -3 dalla zona playout occupata dal St.Pauli , quando mancano 180' al termine del campionato.

Bayern Monaco-Heidenheim 3-3: cronaca, tabellino e statistiche

Pari tra Stoccarda e Hoffenheim, ne approfitta il Leverkusen

Colpi di scena continui anche alla 'PreZero Arena' di Sinsheim, teatro dello spareggio Champions tra Hoffenheim e Stoccarda, conclusosi sul punteggio di 3-3. I padroni di casa, avanti 3-1 al 50' (doppio Kramaric all'8' e al 49', Touré al 23'), mettono alle corde gli ospiti (in gol con Fuhrich al 20') ma falliscono più volte il colpo del ko. I biancorossi ci credono e si riportano in partita al 64' con Demirovic poi restano in dieci al 69', complice il rosso diretto comminato a Karazor. All'ultimo respiro arriva, a sorpresa, il guizzo di Tomas che regala agli ospiti un insperato pareggio al 95'. Il duello per la qualificazione in Champions League tra Hoffenheim e Stoccarda continua: le due squadre sono infatti appaiate al quarto posto, a 58 punti. Raggiunte dal Bayer Leverkusen, che supera per 3-1 il Lipsia e si issa virtualmente al quarto posto per la migliore differenza reti. Ancora protagonista l'ex romanista Schick, fresco 'centenario' con la maglia delle Aspirine ed autore di una tripletta, in gol anche Tella e per la bandiera ospite Baumgartner. Più attardato, a quota 43, c'è invece l'Eintracht Francoforte, battuto 2-1 in casa dall'Amburgo: ai rossoneri di mister Riera non basta l'acuto di Uzun al 48'. L'HSV (34 punti) mette infatti la freccia con l'ex Genoa Gronbaek (51') e Fabio Vieira (59').

Hoffenheim-Stoccarda 3-3: cronaca, tabellino e statistiche

Bayer Leverkusen-Lipsia 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

Eintracht Francoforte-Amburgo 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Colpo esterno dell'Augsburg, pari tra Union Berlino e Colonia

Negli altri match disputati nel pomeriggio spicca la vittoria esterna del Augsburg (40 punti) che si impone 3-1 a Brema contro il Werder: show degli ospiti, firmato Kade (24 e 48' p.t.) e Jakic (69'). Ai biancorossi (inchiodati al 15° posto a 32 punti) non basta l'acuto di Schmid (64'). Pari in rimonta dell'Union Berlino (33 punti) contro il Colonia (32): a Kopenick i padroni di casa vanno sotto (Bulter al 33', El Mala al 61') poi pareggiano i conti con l'uno-due nel finale di Rothe (73') e Burcu (89').

Werder Brema-Augsburg 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Union Berlino-Colonia 2-2: cronaca, tabellino e statistiche