"Atalanta-Bayer Leverkusen, Schick potrebbe non esserci"

Patrick Schick, secondo la Bild, sarebbe a rischio per la partita contro l'Atalanta del prossimo 10 marzo valevole per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League in programma al Gewiss Stadium di Bergamo. L'attaccante ex Roma soffre di uno strappo alla fibra e non gioca da un pò, ma su Instagram ha scritto: "Ci vediamo presto in campo". Il tecnico dei tedeschi Seoane è più cauto: "Presto inizierà con gli allenamenti riabilitativi sul campo. Sper di riaverlo a disposizione prima della pausa per le Nazionali". Ma il bomber della Repubblica Ceca potrebbe non essere l'unico out in casa Bayer.