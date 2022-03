Jovanovic arbitra Atalanta-Bayer Leverkusen di Europa League

Archiviato il ko all'Olimpico contro la Roma (1-0, Abraham), l'Atalanta è chiamata a rispondere presente nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayerl Leverkusen in programma al Gewiss Stadium giovedì alle 21. Dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Champions League, la squadra di Gian Piero Gasperini ha fatto fuori i greci dell'Olympiacos nel turno intermedio battendolo sia all'andata in casa (2-1 in rimonta) che al ritorno al Pireo (3-0). Ora, però, di fronte c'è la formazione tedesca guidata in panchina da Seoane. A dirigere l'incontro sarà il 35enne serbo Srdjan Jovanovic, al suo debutto assoluto con la Dea. Il match di ritorno in Germania si disputerà giovedì 17 marzo alle 18.45.