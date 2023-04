Mané e i pugni in faccia a Sané: la frase shock che ha scatenato la rissa

Una brutta sconfitta porta sempre ad una tensione post gara, soprattutto se giochi nel Bayern Monaco e specialmente se ti chiami Sadio Mané. Il senegalese è infatti apparso visibilmente nervoso dopo il ko con il Manchester City per 3-0 subito in Champions League e, al termine della gara, avrebbe sferrato dei pugni in faccia al suo compagno di squadra Sané nello spogliatoio. Una prima ricostruzione dei media tedeschi aveva portato a galla un episodio di tensione tra i due avvenuto in campo e poi proseguito all'esterno, ma un nuovo retroscena è stato ora svelato da Mundo Deportivo, che ha provato a fare luce sulla vicenda raccontando un nuovo e clamoroso motivo.