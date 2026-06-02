Dalla Spagna: "Sondaggio dell'Atletico Madrid per Osimhen, c'è anche lo United"

MADRID (SPAGNA) - Sondaggio dell' Atletico Madrid per Victor Osimhen . Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano spagnolo 'AS', i ' Colchoneros ' avrebbero chiesto informazioni al Galatasaray per il 27enne attaccante nigeriano che, dopo due stagioni (la prima in prestito), potrebbe dire addio alla Turchia . In questo senso l' ex Napoli sarebbe il primo nome nella lista della spesa per alcuni dei principali top club europei, Manchester United su tutti . L' Atletico starebbe dunque monitorando con attenzione gli sviluppi , soprattutto nel caso in cui Julian Alvarez - nel mirino del Psg neocampione d'Europa e dell' Arsenal - dovesse lasciare il 'Civitas Metropolitano' .

Osimhen all'Atletico Madrid? Ostacolo ingaggio

Il nigeriano, il cui contratto con il Galatasaray scade nel 2029, era stato acquistato a titolo definitivo dal 'Cimbom' nell'estate del 2025 che aveva versato nelle casse del Napoli ben 75 milioni di euro. Victor è così diventato l'acquisto più costoso nella storia del calcio turco: un'operazione di enorme portata per i campioni di Turchia che, a 12 mesi di distanza, non sono di certo intenzionati a facilitare le trattative con le squadre interessate all'attaccante, né tantomeno a concedere sconti sul prezzo del cartellino. Anche lo stipendio del giocatore - 15 milioni netti a stagione - potrebbe rappresentare un problema non di poco conto per qualsiasi potenziale acquirente. Tuttavia, nel ricco contratto di Osimhen, non esiste una clausola rescissoria fissa ma una penale 'anti Serie A' nell'accordo siglato con Aurelio De Laurentiis meno di un anno fa: nel caso in cui il club turco dovesse cedere l'attaccante nigeriano a qualsiasi squadra italiana prima dell'estate del 2027, dovrà corrispondere al Napoli una penale monstre da 70 milioni di euro.

Osimhen e quelle parole al miele per l'Atletico Madrid e Simeone...

Non è un segreto che l'attaccante nigeriano - 15 gol nella SuperLig turca e 7 in Champions League in 33 presenze stagionali - nutra stima e rispetto nel confronti dei 'Colchoneros' e di Diego Pablo Simeone, sfidati nella League Phase dell'ultima edizione di Champions League: "Mi piacciono. Sono sempre stato un fan del loro allenatore. L'ho incontrato un paio di volte. Giocano in modo aggressivo e hanno una forte identità. Simeone - aveva dichiarato Osimhen ai microfoni di 'Movistar Plus Deportes' dopo l'1-1 maturato al 'Rams Park' di Istanbul lo scorso 21 gennaio - è a Madrid da molti anni, quindi i giocatori sono abituati al modo in cui vuole che giochino. Ecco perché sono così impressionato dalla nostra prestazione. L'Atletico è una delle migliori squadre al mondo e ottenere un pareggio contro di loro dimostra che siamo sulla strada giusta".