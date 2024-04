Man United, Antony dopo il brutto gesto in FA Cup: “Non hanno trattato bene i nostri tifosi”

Antony al centro delle polemiche in Inghilterra: la sua versione

I Red Devils, infatti, erano avanti di tre reti ma si sono fatti recuperare dal club che milita in Championship, che all'ultimo minuto ha rischiato anche di vincere la gara se non fosse stato per un fuorigioco di qualche millimetro segnalato dal Var. Ai rigori, poi, dopo l'errore inizilae di Casemiro per lo United, hanno fallito anche O'Hare e Sheaf, che hanno consegnato il rigore della vittoria a Hojlund: l'ex Atalanta non ha tremato e ha realizzato il penalty decisivo per la qualificazione all'ultimo atto.

"Ho reagito per difendere il mio club"

Proprio dopo la trasformazione del tiro dal dischetto Antony ha esultato con il gesto del "non vi sento" verso gli avversari in mezzo. Una reazione che l'ha portato al centro delle polemiche in Inghilterra. A due giorni dalla gara il brasiliano ex Ajax ha pubblicato sui social la propria versione dei fatti: "Il Coventry ha dimostrato il motivo per cui ha raggiunto la semifinale. Abbiamo cercato questo posto in finale per i nostri tifosi e ci siamo riusciti. Il modo in cui i nostri tifosi sono stati trattati dai loro giocatori non è stato carino e io, nella foga del momento, ho reagito alle provocazioni in difesa naturale del mio club!".