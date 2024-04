Casemiro: "Non riesco a dormire". C'entra il Manchester United: cosa è successo

Non è un bel momento per il Manchester United. In realtà è stata l'intera annata complessa. Al momento il posto in classifica è il sesto a quota 49 punti , a 11 lunghezze di distanza dal Tottenham quarto, a 22 dall'Arsenal capolista.

Lo sfogo di Casemiro sulla stagione dello United

A soffrire molto per questa situazione è anche l'ex centrocampista del Real Madrid, Casemiro. Il brasiliano, intervistato da Espn, ha rivelato "di non dormire"per le vicende dello United e per le difficoltà della sua squadra.

Casemiro racconta nel dettaglio il suo stato d'animo: "A volte non riesco neppure a dormire per provare a fare qualcosa di diverso. Non ha senso oggi pensare ai titoli o alla corsa Champions, conviene pensare solo alle prossime partite, una dopo l'altra, cercando di acquisire una mentalità diversa, che sia vincente".