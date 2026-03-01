Mourinho durissimo contro Prestianni: "Pensate che sia stupido? Con me ha chiuso se..."

Caso Vinicius, le parole di Mourinho su Prestianni

"Se davvero è colpevole, non lo guarderò più allo stesso modo e con me è finita", ha detto Mourinho del suo giocatore alla vigilia della trasferta di campionato in casa del Gil Vicente. "Se si dimostra che Prestianni non ha rispettato quei principi che sono miei e del Benfica, la sua carriera con me è finita", ha ribadito lo 'Special One' ricordando comunque che "la presunzione di innocenza è un diritto umano".

Lo 'Special One' e il suo futuro al Benfica

Grande ex della doppia sfida di Champions contro il Real Madrid, Mourinho era squalificato in quella di ritorno al 'Bernabeu' che ha seguito dal pullman del Benfica: "Avevo quattro schermi e ho potuto il gioco in modo diverso. Chissà che in futuro non diventi normale". Toni accesi quando si è parlato del suo futuro e di un suo possibile ritorno proprio al Real Madrid: "In questa stanza ho detto che era possibile dire no a Florentino Pérez. Pensate che lo direi se volessi lasciare il Benfica per andare al Real Madrid? Pensate che sia stupido?".