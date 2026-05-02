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Il Porto di Farioli è campione di Portogallo: decisiva la vittoria contro l'Alverca

La terzultima giornata di campionato regala il titolo nazionale alla squadra biancazzurra, che chiude davanti a Benfica e Sporting Lisbona
2 min
TagsLiga PortugalPortoFrancesco Farioli

Il Porto di Francesco Farioli è campione di Portogallo. La squadra biancazzurra mette in cassaforte il titolo nazionale grazie alla vittoria interna con l'Alverca, portandosi a +9 sul Benfica a 180 minuti dal termine della Liga Portugal. Campionato dominato da William Gomes e compagni. Una stagione che, del resto, è già valsa al manager italiano il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028.

 

Porto campione di Portogallo: la rivincita di Farioli

A poco meno di un anno dalle lacrime versate per il duello perso in Olanda al timone dell'Ajax, Francesco Farioli conquista il titolo di campione di Portogallo con due turni d'anticipo, portandosi a quota 75 con la 27esima vittoria stagionale in campionato. Una squadra capace di perdere una sola partita finora, con appena 15 gol subiti. 64 le reti realizzate dai suoi, l'ultima delle quali segnata da Bednarek, bravo a finalizzare l'assist di Gabri Veiga all'alba dell'intervallo del match odierno con l'Alverca.

 

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