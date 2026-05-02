Il Porto di Farioli è campione di Portogallo: decisiva la vittoria contro l'Alverca

Il Porto di Francesco Farioli è campione di Portogallo. La squadra biancazzurra mette in cassaforte il titolo nazionale grazie alla vittoria interna con l'Alverca, portandosi a +9 sul Benfica a 180 minuti dal termine della Liga Portugal. Campionato dominato da William Gomes e compagni. Una stagione che, del resto, è già valsa al manager italiano il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028.