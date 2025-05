Farioli, che beffa: Ajax sorpassato dal Psv alla penultima giornata

Gol del Groningen al 99', il Psv vola al primo posto a una giornata dalla fine dell'Eredivisie

In virtù della vittoria per 4-1 sull'Heracles da parte dei rivali di Eindhoven, l'Ajax è scivolato al secondo posto in classifica e a -1 dalla nuova capolista. Di Gaaei e Weghorst i gol che hanno permesso all'Ajax di portarsi due volte avanti, ma al 99' Blokzijl ha firmato il 2-2 dopo il primo pari firmato da Van Bergen. Un'autentica doccia gelata per l'allenatore italiano e i lancieri.