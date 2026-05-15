Mourinho e il Real Madrid: "Nessuna offerta, il Benfica mi ha proposto il rinnovo. Ma..."

José Mourinho ha parlato del proprio futuro alla vigilia dell’ultima gara stagionale del campionato portoghese contro l’Estoril, decisiva per la qualificazione in Champions League. Il tecnico portoghese ha confermato di aver ricevuto una proposta di rinnovo dal Benfica , senza però aver ancora preso una decisione: “Sì, mercoledì ho ricevuto un'offerta di rinnovo dal Benfica. L'offerta è stata consegnata al mio agente, ma non volevo vederla , saperne di più o analizzarla. Lo farò solo a partire da domenica”

Mourino: "Il Real non mi ha presentato nessuna offerta"

L’allenatore ha poi smentito qualsiasi contatto con il Real Madrid: “Per quanto riguarda il Real Madrid, non mi hanno mai detto di avere un'offerta da presentarmi. Né il presidente, né alcuna persona importante all'interno dell'organizzazione. Ma se me l'avessero detto, avrei risposto esattamente allo stesso modo”. Mourinho ha aggiunto che i prossimi giorni saranno decisivi: “La prossima settimana sarà importante per me, per il mio futuro e anche per il Benfica. Quando la stagione finisce, il Benfica deve iniziare a pensare alla successiva. Ma, secondo il contratto e l'accordo che ho firmato al mio arrivo, abbiamo questi pochi giorni per vedere cosa succede e prendere una decisione”. Parole anche sul peso del club portoghese: “Il Benfica è molto più grande di me, non c’è paragone. È più grande di chiunque, di qualsiasi allenatore, giocatore, presidente, di chiunque. Quindi, per quanto riguarda la mia situazione personale, penso che non ci sia motivo di preoccuparsi, perché il club è più grande di tutti e non c’è bisogno di preoccuparsi se qualcuno se ne va”.

Il commento sul mondo Real attuale

Mourinho ha parlato anche di Arbeloa, nel caos proprio al Real: “Fa male. Perché, come giustamente dici, è un amico. Uno di quelli che ha dato tutto per me quando ero un suo giocatore, e ora che è l'allenatore del Real Madrid, quel legame rimane… Certo, essere lui stesso un allenatore mi motiva ancora di più quando le cose vanno bene”. Infine, una battuta su Florentino Perez: “Non ho visto la conferenza stampa di Florentino. Se la vedrò, non la commenterò; non lo faccio mai con i presidenti, e ancor meno con Florentino”.