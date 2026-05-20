Il Benfica si muove per il dopo Mourinho: Xavi, Amorim e... le ipotesi sul nuovo allenatore

Benfica, il toto nomi per il post Mourinho

Il nome preferito dal presidente Rui Costa sarebbe quello di Marco Silva, oggi al Fulham, anche se il club inglese vorrebbe blindarlo con un rinnovo. Tra le alternative valutate dal club portoghese ci sarebbero anche l'ex Manchester United Ruben Amorim, molto apprezzato dopo l’esperienza allo Sporting, oltre a tre profili internazionali rivelati dal quotidiano portoghese Record: Xavi Hernandez, Thiago Motta e Andoni Iraola, che ha appena portato il Bournemouth in Europa per la prima volta nella sua storia.

Amorim, Xavi, Iraola e... Thiago Motta

Secondo la stampa portoghese, Xavi (ex allenatore del Barcellona) sarebbe considerato un profilo ideale per filosofia di gioco e valorizzazione dei giovani, mentre Iraola resta una pista complicata per l’interesse di diversi club europei. Più accessibile, invece, la candidatura di Thiago Motta, ancora molto stimato sul mercato nonostante l'ultima esperienza non semplicissima alla Juventus.