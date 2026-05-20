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Il Benfica si muove per il dopo Mourinho: Xavi, Amorim e... le ipotesi sul nuovo allenatore

In Portogallo è già cominciato il toto nomi per il successore dello Special One, promesso sposo del Real Madrid
2 min
TagsXaviAmorimMourinho

L'ormai imminente ritorno di José Mourinho al Real Madrid potrebbe scatenare un effetto domino sulle panchine europee, a partire proprio da quella del Benfica. In Portogallo, infatti, si parla già di come si starebbe muovendo il club di Lisbona per trovare il successore dello Special One, promesso sposo dei Blancos.

 

Benfica, il toto nomi per il post Mourinho

 Il nome preferito dal presidente Rui Costa sarebbe quello di Marco Silva, oggi al Fulham, anche se il club inglese vorrebbe blindarlo con un rinnovo. Tra le alternative valutate dal club portoghese ci sarebbero anche l'ex Manchester United Ruben Amorim, molto apprezzato dopo l’esperienza allo Sporting, oltre a tre profili internazionali rivelati dal quotidiano portoghese Record: Xavi Hernandez, Thiago Motta e Andoni Iraola, che ha appena portato il Bournemouth in Europa per la prima volta nella sua storia.

Amorim, Xavi, Iraola e... Thiago Motta

Secondo la stampa portoghese, Xavi (ex allenatore del Barcellona) sarebbe considerato un profilo ideale per filosofia di gioco e valorizzazione dei giovani, mentre Iraola resta una pista complicata per l’interesse di diversi club europei. Più accessibile, invece, la candidatura di Thiago Motta, ancora molto stimato sul mercato nonostante l'ultima esperienza non semplicissima alla Juventus.

 

 

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