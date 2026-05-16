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sabato 16 maggio 2026
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Mourinho al Real, ci siamo

Il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsMourinhoReal Madrid

Gli hanno dato del bollito, ci hanno ricordato che non vince da anni, i fenomeni della chiacchiera, del pregiudizio, dell'antipatia, dell'assenza di analisi.

Lui ha portato a casa un paio di coppe allenando il Man United che non vince la Premier da 13 anni, il Tottenham che la perde da 65, la Roma senza scudetto da 25 e il Fenerbahce, sempre sconfitto da 12.

Col Benfica non ha ancora perso una partita di campionato. Spero di non portargli sfiga.

Per tornare a imporsi subito il Real ricorre a Mourinho dopo aver bruciato Xabi Alonso e Arbeloa. Che soddisfazione!

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