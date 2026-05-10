Mourinho conferma: "Real Madrid? Non ho parlato con nessuno ma..."

“ Si continua a parlare de l Real Madrid e io continuo, sinceramente, a evitare l’argomento ". Così José Mourinho nella conferenza stampa della vigilia della sfida tra il suo Benfica e il Braga , valida per la trentatreesima giornata della Liga Portugal , ha parlato del suo futuro. Da settimane si rincorrono le voci di un possibile ritorno dello Special One sulla panchina dei Blancos a tredici anni di distanza dall'ultima volta, ma Mou è categorico: "Non ho avuto contatti con il presidente né con altri dirigenti del club. Nella fase finale delle stagioni non parlo con nessuno".

Mourinho: "Fino all'ultima di campionato non avrò contatti con il Real Madrid"

Mourinho non ha però chiuso definitivamente la porta alla possibilità, specificando solo che fino al termine della stagione penserà solo al Benfica: "Non ho avuto alcun contatto con il Real Madrid e fino all’ultima partita di campionato contro l’Estoril (sabato 16 maggio, ndr) non ne avrò”. Come anticipato, la priorità dell'allenatore portoghese adesso è quella della qualificazione in Champions League. Con il Porto di Farioli già campione, è sfida per il secondo posto proprio tra il Benfica e lo Sporting, appaiate a quota 76 punti in classifica. Poi, con ogni probabilità, sarà sì al Real.

Mourinho sui presunti contatti con il Real Madrid: "Sono solo specualzioni"

Mourinho ha, inoltre, spiegato: “C’è una cosa che vorrei sottolineare: nel mondo del calcio non sono i professionisti a essere interessati ad andare o non andare da qualche parte. Quando succede qualcosa, sono i club a mostrare interesse e a iniziare oppure no le procedure per prendere le persone che vogliono".

"Tutto ciò che è uscito su riunioni e telefonate è speculazione. Ci sarà una finestra di una settimana nella quale sarò libero di parlare con chi riterrò opportuno, ma fino ad allora tutto quello che è uscito su incontri e telefonate, lo ripeto, è solo speculazione”.