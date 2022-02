Liga, l'Elche ribalta il Rayo Vallecano: decide Ponce nel finale

ELCHE (Spagna) - Nel 25° turno della Liga arriva la super rimonta dell'Elche che nel finale di partita ribalta un Rayo Vallecano in piena crisi. Per la formazione madrilena si tratta del quarto ko di fila, mentre i ragazzi di Rodriguez tornano al successo in campionato trovando tre punti pesanti in chiave salvezza. Dopo un primo tempo privo di emozioni, al 52' è Fran Garcia a firmare il vantaggio per gli ospiti. La gara sembra prendere la direzione verso gli uomini di Iraola, ma al 77' Carrillo rimette tutto in equilibiro. Passano altri 7' ed è l'ex Roma Ezequiel Ponce a firmare la rete del sorpasso che vale la vittoria per i padroni di casa. Dopo 7 di recupero è 2-1 per l'Elche.