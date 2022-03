Athletic Bilbao, tris al Levante: decidono Vesga, Williams e Zarraga

BILBAO (SPAGNA) - Nel posticipo della 27ª giornata di Liga l'Athletic Bilbao batte 3-1 il Levante al San Mames e si conferma all'ottavo posto in classifica con 40 punti, a quattro lunghezze dalla zona Europa League: dopo un primo tempo dove prima Berenguer e poi Williams vanno vicini al gol ma Cardenas risponde con due grandi parate, l'ex Torino si inventa due assist al bacio e trascina i suoi al successo: al 63' mette il pallone sulla testa di Vesga, che da pochi passi firma il gol dell'1-0. Al 76' con un filtrante delizioso imbecca Williams in campo aperto che fredda ancora Cardenas a tu per tu con un piatto destro. C'è anche il tempo per il tris dei padroni di casa: è l'88' quando De Frutos atterra Zarraga in area e l'arbitro fischia il rigore: è proprio il classe 2002 a presentarsi dal dischetto e segnare il suo primo gol in carriera in Liga. Al 91' è proprio De Frutos a farsi perdonale l'errore precedente e con un bel pallonetto batte Unai Simon per il gol della bandiera. Nulla da fare per la squadra di Alessio Lisci e dell'ex Cagliari Caceres (oggi sostituito al 71'): la serie positiva del Levante si ferma a tre gare, con la zona salvezza che dista ancora sette punti.