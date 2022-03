Xavi: "Le porte del Barcellona sono sempre aperte per Messi"

BARCELLONA (Spagna) - Da ex colonna del centrocampo del Barcellona , passato oggi sulla panchina blaugrana, Xavi conosce bene l'importanza della sfida con il Real Madrid , che andrà in scena domani sera alle 21 al Bernabeu: "Il Clasico è speciale - le parole di Xavi in conferenza stampa - è una partita dura e complicata. Giocarlo è sempre difficile, proveremo a fare tre punti". Il Barcellona è terzo in classifica, a 15 punti dal Real di Ancelotti, lanciatissimo verso la vittoria della Liga: "Vincere domani consoliderebbe la nostra posizione. Cambieremo alcune cose, ma la nostra idea è quella di dominare il gioco con la palla. Il nostro stile di gioco non cambierà. Vincere domani ci metterebbe in una buona posizione per raggiungere il primo obiettivo, che è quello di entrare in Champions League. Vogliamo vincere il Clasico".

Xavi e il sogno Messi

Nel Real Madrid non ci sarà Benzema, non al meglio della condizione fisica: "Non so come giocheranno loro, ma hanno tante opzioni per sostituire Benzema. Se non è il miglior 9 in Europa, è uno dei migliori. È stato uno dei migliori 9 al mondo per 2 o 3 anni. La sua assenza non cambia il nostro approccio". Xavi ha anche commentato l'ipotesi di un ritorno di Leo Messi a Barcellona: "È il migliore della storia e le porte del Barcellona saranno sempre aperte per lui. Finché sono l'allenatore del Barça, puà venire qui ogni giorno. Ha un contratto col Psg e non si può dire molto. Quello che ci ha dato non ha prezzo". I blaugrana sono reduci da quattro vittorie consecutive: "Arriviamo in forma, con una mentalità vincente. Domani è un altro test per dimostrare che siamo migliorati. Se però devo indicare una squadra favorita, è il Real Madrid, che gioca in casa ed è in vetta".